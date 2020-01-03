بعد مقتل قاسم سليماني.. ارتفاع حاد في أسعار الذهب عالميا.. والمعدن النفيس يسجل أعلى سعر في تاريخه محليا

كتب: ضياء السقا

ارتفعت أسعار الذهب، في الأسواق المصرية، الجمعة 3 يناير، بقيمة 11 جنيها دفعة واحدة، مسجلة أعلى سعر في تاريخها بمصر.

وسجل عيار 21، 690 جنيها للجرام، وهو العيار الأكثر تداولا فى سوق الصاغة بمصر.

وبحسب موقع "مصراوي"، جاءت الزيادة الكبيرة في الأسعار، نتيجة ارتفاع سعر المعدن الأصفر عالميا إلى 1549 دولار للأوقية، وسط توترات بمنطقة الشرق الأوسط.، بعد إعلان أمريكا قتل القيادي بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

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وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية، الجمعة، كالتالي:

عيار 18 بـ 591.4 جنيهات للجرام

عيار 21 بـ 690 جنيهات للجرام

عيار 24 بـ 788.5 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 5520 جنيه

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.