رواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. ’’القوى العاملة‘‘ تعلن توفير 12340 فرصة عمل بـ 53 شركة

كتب: ضياء السقا

أعلنت وزارة القوى العاملة، توفير 12340 فرصة عمل بـ 53 شركة خلال يناير الجاري، بمرتبات مجزية.

وكشفت القوى العاملة في بيان، إن الوزارة تمكنت من توفير 12 ألفا و340 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوى الاحتياجات الخاصة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1250 لتصل إلى 12 ألف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 53 شركة ومصنع قطاع خاص في عدد من المحافظات خلال يناير 2020.

وتشمل فرص العمل المتوفرة: مدير إنتاج السن حتي 37 سنة ، الراتب من 8 ألاف إلي 12 ألف جنيه، ومحاسبين حتي 32 سنة الراتب منن 3000 إلي 5000 جنيه، وفني ميكانيكا السنة من 27 إلي 35 سنة والراتب من 5000 إلي 7000 جنيه، وفني غلايات المؤهل متوسط - دبلوم صنايع السن حتي 35 سنة والراتب من 5000 إلي 8000 جنيه، ومندوبي ومشرفين مبيعات وأمناء مخازن وسائقين، واخصائي جودة وفني صيانة كهرباء ، وفني طباعة، وموظفين استقبال، ومشرفين أمن، وعمال غزل وتدوير وتعبئة وسحب ومكبس وخدمات إنتاج وصباغة، ممثل خدمة عملاء، وكاشير، ومدخل بيانات وفني صيانة، وفني إنتاج، ومندوب تسويق، ومحصل، وخدمات معاونة، واخصائي تسويق، وفني وعامل تعبئة.

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