انفوجراف.. الحكومة ترد على إلغاء الدعم التمويني وزيادة أسعار الطماطم ونقص مصل الأنفلونزا

كتب: ضياء السقا رصد مجلس الوزراء المصري، 12 شائعة، تم تداولها خلال الأيام الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ونشرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، على الفيس بوك، انفوجرافات تفند خلالها الشائعات، وجاءت كالتالي: الحكومة تقر قانوناً يحصن "صندوق مصر السيادي" ضد الرقابة والمساءلة إلغاء الدعم التمويني تدريجياً خلال عام 2020. وقف تنفيذ مشروعات "تنمية القرى الأكثر احتياجاً" خصخصة هيئة السكك الحديدية حظر زراعة الأرز بشكل نهائي تعديل شروط مسابقة التعاقد مع الـ 120 ألف معلم Advertisements دمج شعبتي العلوم والرياضيات في شعبة واحدة للثانوية العامة نقص مصل الأنفلونزا بالوحدات الصحية والمستشفيات الحكومية زيادة كبيرة مرتقبة في أسعار الطماطم الإعلان عن وظائف جديدة بمصلحة الشهر العقاري تحويل مدارس التعليم الفني لمدارس تعليم أساسي لحل أزمة التكدس. عدم صلاحية طفايات الحريق المستخدمة في مصر

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