شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام يسجل أعلى مستوى فى 8 أشهر قبيل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظل النفط الخام على ارتفاعه مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الجمعة بعدما قفز بأكثر من 4% بالسوق الأوروبية مسجلا أعلى مستوى فى ثمانية أشهر ، بفعل تصاعد مخاوف تعطل الإمدادات من منطقة الخليج العربي ، فى ظل الاحتمالات القوية باندلاع مواجهات عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران ، خاصة بعد مقتل القائد الإيراني البارز "قاسم سليماني " فى غارة أمريكية على مطار بغداد ،وأظهرت بيانات فى وقت سابق من هذا الأسبوع لمعهد البترول الأمريكي انخفاض المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي ، ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 4.3% إلى مستوي 63.81$ الأعلى منذ الأول من أيار/مايو الماضي، من مستوى الافتتاح عند 61.12$، وسجل أدنى مستوي عند 61.12$.

عند تسوية الأسعار يوم الخميس ،فقد الخام الأمريكي نسبة 0.3% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح .

قال متحدث باسم الحشد العراقي لوكالة "رويترز" إن غارة جوية على مطار بغداد الدولي فى وقت مبكر يوم الجمعة قتلت اللواء قاسم سليماني قائدة قوة القدس وقائد الميليشيا العراقية أبو مهدي المهندس.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية"البنتاغون" فى وقت لاحق إنها كانت غارة جوية نفذها الجيش الأمريكي أسفرت عن مقتل القائد الإيراني قاسم سليماني.

وصف البنتاغون الغارة التي جاءت بتوجيه من الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بالعمل الدفاعي ألاستباقي الهادف لحماية الأمريكيين فى الخارج ،مشيرا إلى أن سليمان هو من أقر الهجوم على السفارة الأمريكية فى بغداد قبل أيام وكان يخطط لاستهداف دبلوماسيين أمريكيين فى المنطقة.

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من جانبه وصف وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف" الهجوم بالتصعيد الخطير والمتهور، وقال إن الولايات المتحدة يجب أن تتحمل عواقب مغامراتها المارقة.

ويعد مقتل القائد الإيراني البارز "قاسم سليماني" تصعيدا خطيرا فى الحرب الخفية الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران ،مع تعهد الزعيم الإيراني "على خامنئي " برد قاس.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بنحو 7.8 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 27 كانون الأول/ديسمبر،فى ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي ،لتتجاوز توقعات الخبراء انخفاض بنحو 3.2 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 435.7 مليون برميل ، والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي ، فى علامة إيجابية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 3.1 مليون برميل ، فى ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي.

وبالنسبة لإنتاج النفط الأمريكي فقد زاد الأسبوع السابق بمقدار 100ألف برميل يوميا، ليرتفع الإجمالي إلى مستوي 12.9 مليون برميل يوميا ، والذي يعد أعلى مستوي على الإطلاق للإنتاج فى الولايات المتحدة.