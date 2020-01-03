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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الجمعة 3 - 1- 2020 والان مع تفاصيل الخبر
سعر اليورو فى البنك المركزى17.89 جنيه للشراء.
18.01 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى17.86 جنيه للشراء.
18.06 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك مصر17.85 جنيه للشراء.
18.06 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك البركة17.83 جنيه للشراء.
18.11 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib17.85 جنيه للشراء.
18.03 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى17.92 جنيه للشراء.
18.06 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية17.86 جنيه للشراء.
18.06 جنيه للبيع.
وأظهر مسح اليوم الخميس، أن نشاط التصنيع فى أنحاء منطقة اليورو ختم 2019 بأداء متواضع بعد أن شهد انكماشا للشهر الحادى عشر على التوالى بما يشير إلى أن بداية العام الجديد لن تشهد على الأرجح تحسنا.
ومنذ فبراير، تقبع القراءة النهائية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديرى المشتريات تحت مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.
وسجلت فى ديسمبر 46.3 بما يقل عن قراءة نوفمبر البالغة 46.9 لكن بما يفوق تقديرا أوليا عند 45.9.
وهبط مؤشر يقيس الإنتاج، والذى يدخل فى قياس مؤشر مديرى المشتريات المجمع ويعتبر معيارا جيدا على متانة الاقتصاد، إلى 46.1 من 47.4.
وقال كريس وليامسون، كبير الاقتصاديين فى آي.إتش.إس ماركت "المصانع فى منطقة اليورو سجلت نهاية مزرية للعام 2019 بتراجع الإنتاج بمعدل لم يتخطاه منذ 2012".
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