شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 03-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي مزيد من الانخفاض ليقترب من حاجز 0.6900، مما يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، مع التذكير بأن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 0.6870 وتمتد إلى 0.6790، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 0.7015 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6900 والمقاومة 0.7000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط