شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 03-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات إيجابية جديدة ليبدأ مهاجمة مستوى 68.95، مما يدعم توقعاتنا بامتداد الموجة الصاعدة خلال الفترة القادمة، ممهداً الطريق امام التوجه نحو 71.10 كمحطة رئيسية تالية، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يدعم الارتفاع المقترح، والذي سيبقى قائماً بشرط الثبات فوق 67.60.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 67.00 والمقاومة 70.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد