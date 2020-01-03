شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 03-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر النفط تداولاته الإيجابية بشكل قوي ليتجاوز مستوى 63.00 ويقترب من حاجز 64.00 دولار، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع التذكير بأن هدفنا التالي يصل إلى 66.60، بينما يمثّل الثبات فوق 63.00 شرط مهم لاستمرار الارتفاع بقية اليوم، حيث إن كسره سيضع السعر تحت ضغط سلبي يستهدف زيارة مناطق 60.90 قبل أي محاولة إيجابية جديدة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 62.00 والمقاومة 65.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد