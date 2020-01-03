شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 03-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات إيجابية جديدة ليصل إلى مشارف الهدف المنتظر عند 18.38، ونرجّح تجاوز هذا المستوى لفتح الطريق أمام تحقيق ارتفاعات إضافية تصل إلى 18.80، مع الإشارة إلى أن الثبات فوق 17.95 يمثّل شرط أولي لاستمرار الاتجاه الصاعد المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.90 والمقاومة 18.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد