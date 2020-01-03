شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 03-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر الذهب تداولاته الإيجابية ليقترب من هدفنا المنتظر عند 1556.70، مما يدعم فرص تحقيق مزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة، مع الإشارة إلى أن اختراق هذا المستوى سيمد الموجة الصاعدة لتستهدف مناطق 1617.00 على المدى القريب، بينما يمثّل الثبات فوق 1523.00 شرط مهم لاستمرار الارتفاع المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1535.00 والمقاومة 1556.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد