شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 03-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار من تجاوز المتوسط المتحرك 50 ليعزز التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط بقية اليوم، ممهداً الطريق أمام تحقيق هدفنا التالي الذي يتواجد عند 1.2920، مع الإشارة إلى أن الثبات دون 1.3150 مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3040 والمقاومة 1.3200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط