شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 03-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار تداولات سلبية جديدة ليقترب من هدفنا الأول المنتظر عند 1.1110، ونتوقع استمرار الضغط السلبي لتجاوز هذا المستوى والاندفاع نحو هدفنا التالي الذي يصل إلى 1.1045، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط مرجحاً خلال الجلسات القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 1.1180 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1070 والمقاومة 1.1250

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط