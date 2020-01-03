شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يضطر للهبوط المؤقت– تحليل -3-1-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استسلم سعر النحاس لقوة الحاجز المستقر عند 2.8400 ليضطر بذلك لتشكيل ارتداد سلبي مؤقت مقتربا بذلك من مستوى 2.7500, نشير لتوفر فرصة لاستئناف التصحيح الهابط خلال الفترة الحالية باستمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي مما يزيد ذلك من فرص انجذاب السعر نحو المتوسط المتحرك 55 والمتمركز حاليا عند 2.7050.
ما سبق, يدعونا لترجيح التذبذب السلبي لتداولات الفترة الحالية ما لم يتم اختراق الحاجز المذكور سابقا والذي يشكل بدوره الباب الرئيسي لتجديد الاندفاع الصاعد والمتوقع سابقا.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.8200 و 2.7400
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات الحاجز
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