شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يكتسي باللون الأخضر– تحليل - 3-1-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر البلاتين على مساره الصاعد بتشكيله مؤخرا لاندفاع إيجابي جديد مسجلا بذلك مستوى 993.40 ليتقرب من القمة المسجلة سابقا, نتوقع باستمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي والناتج عن وصوله نحو مستوى تشبع الشراء, تشكيل السعر لهجوم إيجابي جديد ليتمكن بذلك من ملامسة الهدف الرئيسي التالي والمتمركز عند 1025.00.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 955.00 و 1025.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد