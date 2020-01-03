شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يقترب من الدعم الرئيسي-تحليل - 3-1-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل سعر الزوج بتداولات يوم أمس بالثبات فوق الدعم الأولي المتمركز عند 142.35 ليضطر بذلك لتشكيل ارتداد سلبي قوي مقتربا من دعم القناة الصاعدة والممتد حاليا نحو 140.60.

الاستقرار المتكرر دون مستوى 142.35 يدعونا لترجيح المزيد من التداولات التصحيحية الهابطة مع التنويه إلى أن محاولة كسر السعر للدعم المذكور سابقا سيزيد من حدة الهبوط نظرا لانتقاله لمسار سلبي جديد لنتوقع انجذابه بذلك نحو 139.60 وصولا نحو 137.60.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 142.35 و 139.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط