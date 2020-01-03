شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يواصل الصعود مع نشاط طلب الاستثمار البديل عقب تصاعد التوترات فى الشرق الأوسط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، مع نشاط واسع لطلب العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط ، عقب مقتل القائد الإيراني "قاسم سليماني" فى ضربة جوية أمريكية على مطار بغداد ، هذا ويترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة عن قطاع الصناعات التحويلية ،وأيضا انتظار صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.3 % إلى مستوى 97.11 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 96.79 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 96.71 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.3% ، فى أول مكسب خلال الخمسة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى خمسة أشهر عند 96.36 نقطة.

بخلاف عمليات التعافي من المستويات المنخفضة ، تواصل العملة الأمريكية مكاسبها القوية لليوم الثاني على التوالي ، مع نشاط واسع لعمليات شراء العملة كأفضل استثمار بديل ، فى ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط ، عقب مقتل القائد الإيراني "قاسم سليماني" فى ضربة جوية أمريكية على مطار بغداد.

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ويعد مقتل القائد البارز فى الحرس الثوري الإيراني تصعيدا خطيرا فى الحرب الخفية الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران ،والتي قد تتطور إلى حدوث مواجهات عسكرية مباشرة ، خاصة مع تعهد الزعيم الإيراني "على خامنئي " برد قاس على الضربة الأمريكية.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة من الولايات المتحدة ،عن قطاع الصناعات التحويلية أحد أهم القطاعات المكونة للاقتصاد الأكبر فى العالم ،توفر تلك البيانات أدلة قوية حول مدى متانة مسار نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الرابع 2019.

تصدر بحلول الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي المتوقع مستوي 49.0 نقطة خلال كانون الأول/ديسمبر من مستوى 48.1 نقطة فى تشرين الثاني/نوفمبر.

وبحلول الساعة 19:00 غرينتش ينشر مجلس الاحتياطي الاتحادي تفاصيل اجتماع السياسة النقدية الذي عقد أيام 10-11 كانون الأول/ديسمبر الماضي ،وأسفر عن الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير يذكر عند نطاق 1.75%.

ومن المنتظر أن توفر تفاصيل الاجتماع ،أدلة قوية حول مستقبل السياسة النقدية الأمريكية خلال العام الجاري ، خاصة بعدما توقع المركزي الأمريكي أنه سيحتفظ بأسعار الفائدة فى عام 2020 دون أي تغيير.