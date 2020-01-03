شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تقفز لأعلى مستوى فى 3 أشهر بعد اغتيال القائد الإيراني "قاسم سليماني" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لأعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ، لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، مع تسارع عمليات شراء الأصول الاستثمارية الآمنة ، فى ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط ، خاصة فى أعقاب اغتيال القائد الإيراني " قاسم سليماني" فى عملية عسكرية للجيش الأمريكي.

ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 1.5% إلى مستوي 18.27$ الأعلى منذ 25 تشرين الأول /أكتوبر الماضي ، من مستوي الافتتاح عند 18.00$ ، وسجلت أدنى مستوى عند 17.99$.

حقق المعدن الأبيض "الفضة" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.7% ، فى ثاني مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، مع صعود معظم أسعار المعادن الثمينة بقيادة معدن الذهب.

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تصعدت التوترات الجيوسياسية على نطاق واسع يوم الجمعة فى منطقة الشرق الأوسط ، خاصة فى أعقاب اغتيال القائد البارز فى الحرس الثوري الإيراني "قاسم سليماني " فى عملية عسكرية نفذها الجيش الأمريكي على مطار بغداد.

وقال متحدث باسم الحشد الشعبي العراقي "لوكالة رويترز" أن قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس القيادي بالحشد قتلا فى الضربة الجوية الأمريكية.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" نبأ الضربة ،وقالت إن سليماني كان وراء الهجوم على السفارة الأمريكية فى بغداد ،وإنه كان يخطط لمهاجمة الأمريكيين فى العراق والشرق الأوسط.