شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع بعد مقتل "قاسم سليماني" فى ضربة جوية أمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، بصدد تكبد ثالث خسارة خلال الأربع جلسات الأخيرة ، مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، فى ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط ، خاصة بعد مقتل القائد الإيراني البارز"قاسم سليماني " فى ضربة جوية أمريكية بالعراق.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.9% حتى الساعة 10:45 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.9% ، فى أول مكسب خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، ليغلق بالقرب من أعلى مستوياته على الإطلاق عند 420.7 نقطة.

تحقق هذا المكسب اليومي الضخم بفضل تحفيز نقدي فى الصين ،وبعد تطورات إيجابية للمحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، على وشك تكبد ثالث خسارة خلال الأربع جلسات الأخيرة ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

Advertisements

تصدر قطاع السفر والترفيه ،قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 1.5% ، تاليه معظم القطاعات التي تعتمد على حركة التجارة الدولية ،وكان قطاع الطاقة الاستثناء الوحيد بفضل الصعود الواسع فى أسعار النفط بالسوق العالمي.

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أن الجنرال "قاسم سليماني" قائد فيلق القدس فى طهران قتل صباح اليوم الجمعة فى غارة جوية للجيش الأمريكي على قافلته فى مطار بغداد.

وأكد وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف" على أن الولايات المتحدة سوف تتحمل جميع عواقب تلك المغامرة المارقة ،فى حين نقلت وكالة فارس للأنباء عن متحدث حكومي قوله إن أعلى هيئة أمنية فى إيران ستجتمع لمناقشة الرد على واشنطن.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 1.5% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بأكثر من 0.8% ،فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،مسجلا مستوي قياسي جديد عند 3,258.14 نقطة.

فى أوروبا انخفض مؤشر يورو ستوك 50 بحوالي 1.1% ، ،وفى فرنسا فقد مؤشر كاك 40 نسبة 0.7% ، وفى ألمانيا نزل مؤشر داكس بنسبة 1.9 % ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ،و فى لندن تراجع مؤشر فايننشال تايمز 100 نحو 0.7 %.