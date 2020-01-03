شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سعر الذهب للتعاملات الفورية ينخفض اليوم بنسبة 0.16% والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:23 مساءً, 3 يناير 2020 م المناطق - واس انخفض سعر أوقية الذهب للتعاملات الفورية اليوم بنسبة 0.16% إلى 1520.55 دولاراً أمريكياً.

واستقر سعر أوقية الذهب في التعاملات الآجلة اليوم عند 1527.10 دولاراً أمريكياً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سعر الذهب للتعاملات الفورية ينخفض اليوم بنسبة 0.16% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.