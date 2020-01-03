الاقتصاد

النفط يرتفع إلى أعلى مستوى له منذ سبتمبر

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شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع إلى أعلى مستوى له منذ سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، اليوم إلى 69.16 دولاراً أمريكياً مسجلاً، بذلك، أعلى مستوى له منذ 17 سبتمبر ، 2019م، غير أنه تراجع لاحقاً إلى 68.21 دولاراً أمريكياً وذلك بمكسب 1.96 دولاراً أمريكياً أو نسبة ثلاثة بالمائة.

وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط اليوم بمقدار 1.68 دولاراً أمريكياً أو بنسبة 2.8% إلى 62.86 دولاراً أمريكياً.

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