«نيكاي» تفتتح متجرها الجديد في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وسعت مجموعة نيكاي للإلكترونيات، تواجدها في قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية في الإمارات، عبر افتتاح صالة عرض جديدة في عود ميثاء في دبي، على مساحة تمتد على 2000 قدم مربعة.

وأعلنت مجموعة نيكاي عن خططها لتوسيع أعمالها في الإمارات ومصر والعراق وأذربيجان والكونغو، كجزء من استراتيجيتها التوسعية مدفوعة بالنمو الاقتصادي القوي وزيادة الطلب على السلع الاستهلاكية في المنطقة، حيث باتت «المجموعة» تمتلك حالياً أكثر من 400 علامة، مدعومة من أكثر من 55 مليون متسوق في أكثر من 50 دولة.

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يساهم فرع «نيكاي» الجديد بتجربة تسوق للمقيمين والزوار لمئات المنتجات المنزلية، كما يمثل فرصة لتعزيز الوعي بالعلامة التجارية في دولة الإمارات.

تم افتتاح فرع «نيكاي» في عود ميثاء بدبي بحضور نخبة من كبار المسؤولين التنفيذيين والإدارة العليا للمجموعة.

وقال باراس شهدادبوري، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات «نيكاي»: «إن سوق الأجهزة المنزلية في الإمارات مهم للغاية للشركة، ومن خلال صالة العرض الجديدة، نتطلع إلى الترحيب بكل من عملائنا الحاليين والجدد».

وقال كارثيك مورثي، نائب رئيس مجموعة نيكاي: يأتي افتتاح صالة العرض الجديدة جزءاً من استراتيجية المجموعة لتلبية متطلبات المتسوقين، ويتيح الفرع الجديد تقديم خدمة أكثر ملاءمة لعملائنا الحاليين والجدد، كما يتيح المتجر الرئيسي الفرصة للعملاء لتجربة أحدث التقنيات الخاصة بنا وخدمات الرعاية الشخصية.