«عزيزي» تستثمر 88 مليون درهم لتحسين تصميم «ريفيرا»

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أعلنت عزيزي للتطوير العقاري عن استثمار ما يزيد على 88 مليون درهم لتحسين التصميم الداخلي لمشروعها «ريفيرا» في مدينة محمد بن راشد.

وفي إطار مساعيها المتواصلة لزيادة رضا عملائها، أعلنت الشركة عن ترقية الأسطح الداخلية في المطابخ، إضافة إلى الخزائن وتجهيزات الحمامات والأرضيات، والمزيد من العناصر الأخرى في وحدات المشروع، من دون أن يتحمّل العملاء الذين اشتروا وحداتهم أي تكاليف إضافية.

وقال محمد راغب، المدير التنفيذي لقسم الهندسة في الشركة: «نؤمن دائمًا أن عملاءنا يستحقون الأفضل، لذا تأتي الجودة العالية والتسليم في الوقت المحدد على قمة أولوياتنا. ومع بداية العام الجديد، قررنا الإعلان عن هذه المفاجأة لمشتري الوحدات في ريفيرا، ليظهر التصميم الداخلي بمستوى أفضل من الجودة، من خلال استخدام المواد والتجهيزات المتميزة. ونأمل أن تسهم هذه الخطوة في إسعاد عملائنا، لاسيما أن هذا الاستثمار يمثل جانبًا من جهودنا المستمرة لتعزيز رضاهم والحفاظ على ولائهم».

يشار إلى أن مشروع «ريفيرا» يعد الوجهة الأكثر تميزًا على الواجهة البحرية في قلب مدينة محمد بن راشد. وعند اكتماله، سيشمل 71 مبنى متوسطة الارتفاع، توفر أكثر من 16 ألف وحدة سكنية، ليستفيد القاطنون فيها من خصائص هذا المكان المناسب، على مقربة من مراكز الأعمال والترفيه في المدينة.