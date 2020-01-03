تراجع طفيف في معدل نمو قطاع الصناعات التحويلية بالصين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات اقتصادية نشرت أمس تراجع وتيرة نمو قطاع الصناعات التحويلية في الصين بنسبة طفيفة خلال الشهر الماضي.

وتراجع مؤشر «كايشين» لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية في الصين في ديسمبر/‏كانون الأول الماضي إلى 51.5 نقطة مقابل 51.8 نقطة خلال نوفمبر/‏تشرين الثاني الماضي.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى حدوث انكماش.

وقال تشينج شينج شونج، مدير إدارة تحليل الاقتصاد الكلي في مجموعة «سي.إي.بي.إم جروب» للاستشارات الاقتصادية، إن ضعف ثقة المستثمرين يعد عاملاً أساسياً وراء التباطؤ الاقتصادي خلال العام الماضي، مضيفاً أنه «مع إرسال توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الصين والولايات المتحدة، مؤشرات إيجابية، هناك مساحة لتعافي ثقة المستثمرين التي ستكون قادرة على المساعدة في استقرار الاقتصاد». (د ب أ)