«الإمارات للدراسات المصرفية» يتعاون مع جامعة أكسفورد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

عقد معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية شراكة مع كلية سعيد لإدارة الأعمال في جامعة أكسفورد، والتي تعد واحدة من أبرز كليات إدارة الأعمال في العالم وذلك بهدف تطوير برنامج تنفيذي لتدريب القادة المواطنين في القطاع المصرفي والمالي على مهارات جديدة.

وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز برنامج تطوير المهارات القيادية في المعهد، ويعمل على تيسير نمو وتطوير القادة في القطاع المصرفي والمالي. وقد صمم المعهد برنامجاً لمدة ثمانية أيام يركز على الموضوعات المرتبطة بهذا المجال، بما فيها الاضطرابات والتغيرات والتفكير الاستراتيجي.

ويغطي البرنامج ثلاثة مواضيع شاملة، تضم تحديات القطاع المالي، التفكير الاستراتيجي، والشخصية القيادية وغيرها، حيث تقدم هذه المواضيع تجربة تعلم وتنمية شاملة تهدف إلى تعزيز معرفة المتخصصين في هذا القطاع.

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ويشتمل النصف الأول على جلسات تركز على الكفاءة الاستراتيجية للقادة مثل التوافق الاستراتيجي وفهم اضطرابات التكنولوجيا وتحقيق التوازن بين المتطلبات الاستراتيجية المتنافسة. كما يتضمن جلسات مرتبطة مباشرة بالخدمات المالية. ويحتوي أيضاً على جلسات متعمقة حول التفكير الاستراتيجي وكفاءات صنع القرار لدى القادة. وسيركز البرنامج كذلك على بناء المرونة العاطفية ولغة الجسد للقيادة.

وتم تصميم البرنامج لتأسيس القادة وتجهيزهم بالمهارات والمعرفة المناسبة لنموهم ونمو منظماتهم.

وقال جمال الجسمي، مدير عام المعهد: «يسرنا عقد شراكة مع كلية سعيد لإدارة الأعمال في جامعة أكسفورد انطلاقاً من الحاجة إلى إطلاع القادة العاملين في المجال على أحدث الاتجاهات وبناء معرفتهم الشخصية بما يمكنهم من تقديم أفضل ما لديهم عند الانتقال بفرقهم بين النجاحات والتحديات اليومية. وكلنا ثقة بأن مثل هذه الجهود التعاونية ستساهم في تحقيق مستقبل أفضل وأكثر إشراقاً للقطاع».

وأضاف: «يؤكد المعهد على أهمية مساعدة القوى العاملة المصرفية في دولة الإمارات في نموها. ولدينا ثقة بقدرتنا على تحقيق النجاح لهذا القطاع عبر شراكاتنا، ودوراتنا وتدريباتنا الشاملة. وفي هذا السياق، عقد المعهد خلال السنوات الماضية اتفاقيات مع مختلف الشركاء الدوليين، ما يتيح لنا تقديم التعليم الأفضل للمتدربين لدينا».

وقال الدكتور لويزوس هيراكليوس، الزميل المساعد في كلية سعيد لإدارة الأعمال ومدير البرنامج: «المعهد شريك مهم في مساعينا إلى تحسين أداء الأفراد والمؤسسات حتى يتمكنوا من لعب دور في معالجة التحديات لتغيير العالم من أجل الأجيال القادمة. وستضمن جهودنا المتضافرة شراكة عميقة من أجل إعداد القوى العاملة في القطاع المالي ليكونوا قادة الغد. كما يهدف هذا التعاون إلى توفير أفضل المهارات العملية والنظرية لجميع المشاركين، الأمر الذي سيساعدهم على تحقيق المزيد من النجاحات».