شكرا لقرائتكم خبر عن تقليص عائد استثمارات «جرينلايت» الأمريكية إلى 13.8% والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت قيمة أصول صناديق الاستثمار التي تديرها شركة «جرينلايت كابيتال» الأمريكية خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي بنسبة 0.3% ليتقلص العائد على استثمارات الشركة التي يديرها ديفيد إينرون إلى 13.8% خلال العام الماضي.
وقد نشرت جرينلايت التي تعتمد استراتيجيتها الاستثمارية على اتجاهات قيمة الشركات التي ستستثمر فيها، نتائجها لعملائها في بيان اطلعت عليه وكالة بلومبيرج للأنباء أول أمس.
وأشارت بلومبيرج إلى أنه رغم تراجع أداء جرينلايت خلال الشهر الأخير من العام الماضي، فإن نتائجها خلال العام ككل جاءت أفضل من نتائجها خلال 2018 الذي كان أسوأ أعوامها على الإطلاق، حيث تراجعت قيمة صندوق استثمارها الرئيسي بنسبة 34%. وفي أوائل 2019 تعهد إينرون بإعادة تشكيل محفظة استثماراته من خلال تقليص عدد الاستثمارات وزيادة تركيزها.(د ب أ)
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