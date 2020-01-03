وفد أمريكي رفيع لمنتدى دافوس.. ومشاركة ترامب «مجهولة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال البيت الأبيض أول أمس، إن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين سيترأس مجموعة من المسؤولين الأمريكيين الذين سيشاركون في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي سيعقد في وقت لاحق هذا الشهر في دافوس بسويسرا.

وسينضم إلى منوتشين مسؤولون منهم وزير التجارة ويلبر روس ووزير العمل يوجين سكاليا ووزيرة النقل إلين تشاو والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر والمستشاران الكبيران بالبيت الأبيض إيفانكا ترامب وجاريد كوشنر.

وسيحضر أيضاً كيث كراتش وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للنمو والطاقة والبيئة وكريستوفر ليدل نائب كبير موظفي البيت الأبيض.

كانت رويترز قد ذكرت يوم 17 ديسمبر/كانون الأول أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم حضور منتدى دافوس الاقتصادي السنوي استناداً إلى مصدر مطلع على الأمر.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض تحدث شريطة عدم نشر اسمه يوم الأربعاء إنه ما زال من المتوقع حضور ترامب في هذه المرة.

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وفي عام 2019 اضطر ترامب إلى إلغاء خطته لحضور التجمع السنوي لزعماء العالم والاقتصاد في العالم، بسبب إغلاق الحكومة الاتحادية. وحضر ترامب منتدى دافوس في 2018.

والمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يقام سنوياً في منتجع دافوس في سويسرا من المقرر أن يستمر من الحادي والعشرين إلى الرابع والعشرين من يناير/ كانون الثاني.

وقد تؤثر الأحداث في الكونجرس على حضور الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري منتدى دافوس.

ويواجه ترامب الذي أصبح ثالث رئيس أمريكي توجه له اتهامات في 18 ديسمبر/كانون الأول محاكمة بتهم إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس، وذلك فور أن ترسل رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وهي ديمقراطية، الاتهامات - المسماة بنود الاتهام- إلى مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون.

ونشب خلاف بين بيلوسي ورئيس مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ حول كيفية سير المحاكمة، وذلك بعد الاتهامات التي وجهها مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون إلى ترامب. (رويترز)