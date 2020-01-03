متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * وافق مجلس إدارة الشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة»، على إلغاء قرار إطفاء الخسائر المتراكمة عن طريق خفض رأسمال الشركة. وأكد مجلس إدارة الشركة، في بيان، لسوق دبي المالي، إمكانية المضي من دون خفض رأس المال، بحيث تتم تغطية الخسائر المتراكمة من خلال الأرباح السنوية في المستقبل.

وأضاف البيان أن هنالك إمكانية لتوزيع الشركة لأرباحها السنوية بغض النظر عن الخسائر المتراكمة، بعد خصم الاحتياطي القانوني والاختياري، مبينة أن الأمر متروك للجمعية العمومية لتحديد نسبة ومقدار هذه التوزيعات.

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* أعلنت شركة «دانة غاز» عن شراء 5.35 مليون سهم من أسهمها في جلسة الثلاثاء الماضي، تمثل 0.076% من رأس المال المكتتب به، مشيرة إلى أنها اشترت بسعر 0.942 درهم من خلال الوسيط «هيرميس»، و«مينا كورب».

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