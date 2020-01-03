«مرسيدس-بنز فانز» متوفرة مع «سيرفس كير»

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تواصل شركة «مرسيدس-بنز فانز» الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقديم أعلى مستويات الخدمة لعملائها من خلال توفير خدمة ما بعد البيع «سيرفس كير» لدى شبكتها من الموزعين المعتمدين، وتشتمل «سيرفس كير» على حلول خدمات ما بعد البيع التي تتسم بالمرونة والفترات الطويلة، ويمكن تقديمها للعملاء من الشركات أو الأفراد مع طرازات «سبرينتر» و«فيتو» والفئة «V»من مرسيدس-بنز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومع زيادة الفواصل الزمنية بين كل خدمة وأخرى، ولا سيما لسيارات «مرسيدس-بنز سبرينتر»، أصبحت شبكة الموزعين المعتمدين لدى شركة «مرسيدس-بنز» فانز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقدم مجموعة من البرامج والحلول المصممة خصيصاً من خدمات ما بعد البيع بطريقة تلائم احتياجات كل عميل.

وقال توماس غريبيل، المدير العام للشركة: انطلاقاً من مكانتها يسرّ «مرسيدس-بنز فانز» الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن تطرح مجموعة مخصصة من حلول وخدمات ما بعد البيع من خلال شبكة موزعيها المعتمدين.