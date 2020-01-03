شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع للمرة الثانية اليوم وعيار 21 يسجل 690 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب فى الغرفة التجارية، إن أسعار الذهب فى التعاملات اليوم الجمعة 3 يناير 2020 ارتقعت قبل قليل 3 جنيهات عقب ارتفاع بلغ 7 جنيهات فى مصر، مع استمرار ارتفاع أسعار الذهب عالميا بنسبة تجاوزت 1.7% خلال جلسات التداول على الذهب بسبب الاضطرابات الأمنية فى الشرق الأوسط، وتراجع الدولار عالمياً.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 18 سجل 591.5 جنيه للجرام

عيار 21 سجل 690 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 788.5 جنيه للجرام

الجنيه الذهب 5520 جنيها

أوقية الذهب 1549 دولارا

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وأضاف واصف ل الخليج 365، أن أسعار الذهب عالميا سجلت أعلي مستوياتها في أكثر من 4 أشهر بفضل ضعف الدولار، فيما يتجه المعدن الأصفر لتحقيق أفضل أداء له في نحو عشر سنوات، وسجلت ارتفاعات كبيرة مع التوتر العسكري واغتيال قائد ايراني مما يشير إلى استمرار صعود الذهب

وتابع نائب رئيس شعبة الذهب، أن المعدن النفيس ربح 19 % خلال عام 2019، وهو أكبر مكسب له منذ 2010، مدفوعا في الأساس بحرب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، والتي أطلقت عملية تيسير نقدي من جانب بنوك مركزية كبرى

وأكد واصف أن الذهب بديلا استثماريا في أوقات الضبابية السياسية والمالية، وعلى جبهة التجارة، يترقب المستثمرون المزيد من التطورات بشأن اتفاق المرحلة واحد بين أكبر اقتصادين في العالم، وكذلك الأوضاع في الشرق الأوسط، لذلك فالذهب هو الملاذ الآمن بصفة عامة سواء عالمياً أو محليا ويلجأ إليه المستثمر أو حتي المواطن العادي عند حدوث هذه الاضطرابات.

ويعتبر التنبؤ بسعر مستقبلى للذهب ضربا من المستحيل، خاصة أن سعر الذهب مرتبط بعدة عوامل أخرى تتغير بشكل سريع جدا، منها أسعار العملات بالأسواق العالمية، وكذلك مرتبط بالبيانات ومؤشرات الاقتصاد لدى الدول ذات الاقتصاديات الكبرى، ومرتبط بعوامل العرض والطلب ليس لصغار المستهليكن، لكنها ترتبط بطلب المستثمرين.

سعر الذهب فى مصر، قد يتغير على مدار اليوم لأكثر من مرة، متأثرا بالمتغيرات العالمية التى يشهدها المعدن النفيس، وكذلك متغيرات سعر الدولار فى مصر، بالبنوك والمصارف الرسمية.

ويشكل الذهب جزءا كبيرا من صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.

يشار إلى أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب فى مصر وهى عامل العرض والطلب وسعر أوقية الذهب عالميا والتغيرات التى تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهى القواعد التى يتم مراعاتها بشكل يومى عند تحديد الأسعار.

وتحرص الأسر المصرية على اقتناء الذهب فى المناسبات والأعياد وكهدايا، خاصة فى محافظات وجه بحرى وقبلى، حيث يرتفع الطلب على الذهب من عيار 21، فيما يزيد الطلب على المعدن النفيس من عيار 18 بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، والمحافظات التى تزدهر فيها حركة السياحة.