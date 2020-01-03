الملوخية بـ10 جنيهًا.. والبسلة والليمون بـ12.. أسعار الخضروات اليوم.. و«الوزراء» يوضح حقيقة زيادة أسعار الطماطم

تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء حول زيادة أسعار الطماطم بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، نتيجة لتأثر العروة الشتوية للمحصول بالتغييرات المناخية.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لزيادة أسعار الطماطم بالأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة؛ مُوضحةً أن أسعار الطماطم مستقرة بكافة أسواق الجملة والتجزئة.

وأشارت وزارة الزراعة إلى أنه أحيانًا يحدث ارتفاعًا طفيفًا في أسعار الطماطم خلال فواصل العروات، والتي تكون لفترات صغيرة خلال العام، خصوصًا مع حدوث التقلبات المناخية وزيادة معدلات البرودة. حسبما نشر موقع "الدستور".

وفي إطار جهود الدولة لزيادة الكميات المعروضة من محصول الطماطم وتوفيرها بجودة عالية، فقد تم البدء في تنفيذ مشروع "المبادرة الخضراء"، والذي يستهدف تحسين جودة الطماطم المصرية التي يتم زراعتها، والارتقاء بمعدلات الإنتاجية، وتحسين مستوى مطابقتها مع متطلبات واشتراطات الأسواق الدولية، حيث أن مصر تعد خامس أكبر دولة منتجة للطماطم على مستوى العالم.

كما يتم توفير السلع الزراعية للمواطنين وضبط الأسواق من خلال التأكد من وجود الاحتياجات المناسبة من المحاصيل الزراعية لكل منطقة على حدة بكافة المحافظات بشكل يومي، وكذلك العمل على التنسيق فيما بين التجار وبعضهم من أجل تغطية جميع المناطق، وذلك بهدف التأكد من عدم وجود نقص في أي سلعة من السلع حتى لا يؤدي إلى رفع أسعارها في الأسواق.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة (agr-egypt.gov.eg).

وفي سياق مختلف، تحتوي الخضروات على النسبة التي يحتاجها الجسم من الفيتامينات، وتستعرض "الوطن" متوسط أسعار الخضروات خلال تعاملات اليوم، الجمعة 3 يناير 2020 بالسوق المحلي على النحو التالي كما نشرها موقع "الوطن".:

الطماطم

بلغ كيلوجرام الطماطم 3.5 جنيه.

الفلفل

وصل سعر كيلوجرام الفلفل إلى 8 جنيهات.

الباذنجان

وصل سعر الباذنجان إلى 5 جنيهات للكيلوجرام.

البطاطس

وصل سعر كيلو البطاطس إلى 5 جنيهات.

الجزر

بلغ سعر كيلوجرام الجزر 3 جنيهات.

الفلفل الألوان

وصل سعر الفلفل الألوان إلى 15 جنيهًا للكيلوجرام.

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الملوخية

وصل سعر كيلوجرام الملوخية إلى 10 جنيهات.

البسلة

وصل سعر البسلة إلى 12 جنيهًا للكيلو.

البصل

يتراوح سعر البصل 6.5 و7.5 جنيه للكيلوجرام.

الخيار

بلغ سعر كيلوجرام الخيار 6.5 جنيه.

الفاصوليا

وصل سعر كيلوجرام الفاصوليا إلى 8 جنيهات.

الليمون

وصل سعر كيلوجرام الليمون إلى 12 جنيها.

القلقاس

بلغ سعر كيلوجرام القلقاس 6 جنيهات.

الكوسة

بلغ سعر كيلوجرام الكوسة 12 جنيهًا.

السبانخ

يتراوح سعر كيلوجرام السبانخ بين 4 و5 جنيهات.

القرنبيط

يتراوح سعر القرنبيط بحسب الحجم من 4 إلى 5 جنيهات.