شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى 4 أشهر بفعل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بحوالي 1.1% بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتوسع مكاسبها لليوم الثامن على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب يومية منذ أيار/مايو الماضي ، مسجلة أعلى مستوى فى أربعة أشهر ، مع تسارع عمليات شراء المعدن كملاذ آمن ، بفعل تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران ، خاصة بعد مقتل القائد الإيراني البارز "قاسم سليماني" فى غارة أمريكية.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 1.1% إلى 1,545.24$ الأعلى منذ 5 أيلول/سبتمبر الماضي ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,528.84$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,527.96$.

أنهي المعدن الأصفر"الذهب" تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.6% ، فى سابع مكسب يومي على التوالي ،ضمن أطول سلسلة مكاسب يومية فى ثمانية أشهر ، فى ظل شكوك محيطة بمكاسب أسواق الأسهم العالمية.

بأوامر مباشرة من الرئيس "دونالد ترامب" نفذ الجيش الأمريكي فى وقت مبكر يوم الجمعة غارة جوية على مطار بغداد الدولي ، أسفرت عن مقتل "قاسم سليماني" قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وقائد الحشد العراقي أبو مهدي المهندس.

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وصفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" الضربة بالعمل الدفاعي ألاستباقي الهادف لحماية الأمريكيين فى الخارج ،مشيرا إلى أن سليمان هو من أقر الهجوم على السفارة الأمريكية فى بغداد قبل أيام وكان يخطط لاستهداف دبلوماسيين أمريكيين فى المنطقة.

من جانبه وصف وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف" الهجوم بالتصعيد الخطير والمتهور، وقال إن الولايات المتحدة يجب أن تتحمل عواقب مغامراتها المارقة.

ويعد مقتل القائد الإيراني البارز "قاسم سليماني" تصعيدا خطيرا فى الحرب الخفية الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران ،والتي قد تتطور إلى حدوث مواجهات عسكرية مباشرة ، خاصة مع تعهد الزعيم الإيراني "على خامنئي " برد قاس على الضربة الأمريكية.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بمقدار 2.05 طن متري ، ليرتفع الإجمالي إلى 895.3 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 25 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.