شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقفز بأكثر من 4% بعد مقتل "قاسم سليماني" فى غارة أمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت أسعار النفط العالمية بأكثر من 4% بالسوق الأوروبية يوم الجمعة ليسجل الخام الأمريكي أعلى مستوى فى ثمانية أشهر ، والخام الدولي "خام برنت" أعلى مستوى فى أربعة أشهر ، بفعل تصاعد مخاوف تعطل الإمدادات من منطقة الخليج العربي ، فى ظل الاحتمالات القوية باندلاع مواجهات عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران ، خاصة بعد مقتل القائد الإيراني البارز "قاسم سليماني " فى غارة أمريكية على مطار بغداد.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 4.3% إلى مستوي 63.81$ الأعلى منذ الأول من أيار/مايو الماضي، من مستوى الافتتاح عند 61.12$، وسجل أدنى مستوي عند 61.12$ ،وصعد خام برنت بنسبة 4.4% إلى مستوي 69.14$ للبرميل الأعلى منذ 17 أيلول/سبتمبر الماضي ، من مستوى الافتتاح عند 66.22$ ، وسجل أدنى مستوي عند 66.22$.

عند تسوية الأسعار يوم الخميس ،فقد الخام الأمريكي نسبة 0.3% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، فى المقابل حققت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا بحوالي 0.4%.

قال متحدث باسم الحشد العراقي لوكالة "رويترز" إن غارة جوية على مطار بغداد الدولي فى وقت مبكر يوم الجمعة قتلت اللواء قاسم سليماني قائدة قوة القدس وقائد الميليشيا العراقية أبو مهدي المهندس.

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وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية"البنتاغون" فى وقت لاحق إنها كانت غارة جوية نفذها الجيش الأمريكي أسفرت عن مقتل القائد الإيراني قاسم سليماني.

وصف البنتاغون الغارة التي جاءت بتوجيه من الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بالعمل الدفاعي ألاستباقي الهادف لحماية الأمريكيين فى الخارج ،مشيرا إلى أن سليمان هو من أقر الهجوم على السفارة الأمريكية فى بغداد قبل أيام وكان يخطط لاستهداف دبلوماسيين أمريكيين فى المنطقة.

من جانبه وصف وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف" الهجوم بالتصعيد الخطير والمتهور، وقال إن الولايات المتحدة يجب أن تتحمل عواقب مغامراتها المارقة.

ويعد مقتل القائد الإيراني البارز "قاسم سليماني" تصعيدا خطيرا فى الحرب الخفية الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران ،مع تعهد الزعيم الإيراني "على خامنئي " برد قاس.