شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يرتفع بأكثر من 4.5% مرتدا من أدنى مستوى فى أسبوعين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بأكثر من 4.5% بالتعاملات الفورية يوم الجمعة ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من التعاملات ، مع تمسك أكبر عملة مشفرة فى العالم بالتداول أعلى مستويات 7,000$ ، بالإضافة إلى تنامي عمليات شراء العملة الرقمية كأداة تحوط ، فى ظل تصاعد احتمالات اندلاع مواجهات عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران ، خاصة بعد مقتل قائد إيراني بارز فى غارة أمريكية على مطار بغداد.

فى بورصة "بتستامب" ارتفعت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 320$ بما يعادل نسبة 4.6% إلى 7,265$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 6,945$ ، وسجلت أدنى مستوى عند 6,853$ الأدنى منذ 18 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

فقدت أسعار البتكوين بالأمس نسبة 3.2% ، فى ثالث خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل ضعف مستويات الطلب الاستثماري.

على صعيد كامل تعاملات عام 2019 ،سجلت أسعار البتكوين ارتفاعا بنسبة 94% ، لتستأنف مكاسبها السنوية التي توقفت مؤقتا فى 2018 للمرة الأولى فى أربع سنوات.

وخلال 2019 شهدت صناعة التشفير نموا وازدهارا واسعا ، عزز مستويات ثقة المستثمرين فى الصناعة الوليدة وفى مستقبل الأصول الرقمية.

وتعتبر عملة "البتكوين" هي العملة الرائدة فى سوق التشفير ،لذلك زادت هيمنتها على التداولات خلال 2019 من 51% إلى نحو 70% ، مع زيادة اهتمام المستثمرين من المؤسسات بالاستثمار فى البتكوين.

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وعلى مدار العام المنصرم ،أفصح العديد من الشركات والأفراد ،عن مشروعات تشفير مختلفة تمكنت من الظهور فعليا ،وعلى رأس تلك المشاريع منصة Bakkt أكبر منصة لتداول العقود الآجلة للبتكوين فى العالم.

كما شهد العام أيضا، انتقال العديد من شركات التكنولوجيا العملاقة، وعلى رأسها فيسبوك من حظر صناعة التشفير إلى تبنيه، وأعلنت فيسبوك عن مشروعها الرقمي الضخم عملة "ليبرا"، والتي من المقرر ظهورها للنور رسميا خلال النصف الأول من 2020.

ومن الأسباب التي عززت نمو البتكوين أيضا ،رأي مفاده أن العملة الرقمية يمكن أن تكون بمثابة تحوط فى أعقاب حالة عدم اليقين العالمية المتزايدة ،وشهد عام 2019 صراعا تجاريا شرسا بين الولايات المتحدة والصين.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الجمعة بحوالي 6 مليار$ إلى إجمالي 192 مليار$ ، مع انتعاش أسعار البتكوين ومعظم العملات الرئيسية الأخرى.

انتعشت أسعار العملة المشفرة الرائدة "البتكوين" بقوة لترتد من أدنى مستوى فى أسبوعين ، مع التمسك بالتداول أعلى مستويات 7,000$ ، بالإضافة إلى تنامي عمليات شراء العملة كأداة تحوط.

تأتي تلك العمليات فى ظل تصاعد احتمالات اندلاع مواجهات عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران ، خاصة بعد مقتل القائد الإيراني البارز قاسم سليماني فى غارة أمريكية على مطار بغداد.