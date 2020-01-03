شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتراجع لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مع استمرار نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى أربعة أشهر ، بالإضافة إلى استمرار تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، خاصة بعد ارتفاع المخاطر الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط.

تراجع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.15% إلى 1.1155$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1169 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.1178$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.4% مقابل الدولار ، فى أول خسارة خلال الخمسة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى أربعة أشهر عند 1.1239$.

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وعلى صعيد تعاملات عام 2019 المنصرم ، فقدت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" نسبة 2% مقابل العملة الأمريكية ، فى ثاني خسارة سنوية على التوالي.

تعاذ تلك الخسارة السنوية إلى الأداء المخيبة للآمال للاقتصاد الأوروبي ،والذي دفع بنك أوروبا المركزي إلى اتخاذ إجراءات تحفيزية جديدة لتنشيط الاقتصاد ومواجهة المخاطر المرتفعة.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بنسبة 0.1% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى خمسة أشهر عند 96.36 نقطة ، عاكسا استمرار تحسن مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

بخلاف عمليات التعافي ،يركز المستثمرين فى الوقت الحالي على شراء العملة الأمريكية ، فى ظل ارتفاع المخاطر الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط ، خاصة بعدما نفذت الولايات المتحدة غارات جوية على مطار بغداد أدت إلى مقتل القائد الإيراني البارز قاسم سليماني.