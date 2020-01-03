شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع بعد مقتل "سليمانى" فى ضربة أمريكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت الأسهم الأوروبية عن مستويات قرب ذرى قياسية اليوم الجمعة مع اشتعال التوترات الجيوسياسية بعد مقتل قائد عسكرى إيرانى كبير فى ضربة جوية أمريكية بالعراق.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 0.6% فى الساعة 0803 بتوقيت جرينتش، وهبطت جميع مؤشرات الدول الرئيسية أيضا.
وقُتل قاسم سليماني، مهندس توسع النفوذ العسكرى الإيرانى فى الشرق الأوسط، فى ضربة جوية على مطار بغداد، ليتعهد الزعيم الإيرانى الأعلى على خامنئى برد قاس.
وأحدثت التطورات هزة فى الأسواق المالية، فتخلت الأسهم الآسيوية عن مكاسبها المبكرة وهبط مؤشر عقود الأسهم الأمريكية الآجلة نحو 1%، لكن أسعار النفط صعدت حوالى 3%.
وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات الأوروبية إلا واحدا وبنسب دارت بين 0.4% و1.2%، وارتفع مؤشر قطاع النفط والغاز 0.4%.
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