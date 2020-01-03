شكرا لقرائتكم خبر عن لهذه الأسباب نقل الخديوى إسماعيل ملكية البريد إلى الحكومة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ ساعات احتفلت هيئة البريد بالذكرى 155 لتأسيس الهيئة القومية للبريد، والتى تعد من أعرق المؤسسات المصرية القديمة، حيث انتقلت ملكيتها من البوسطة الأوروبية إلى الحكومة المصرية فى 2 ينايرعام 1865، بقرار من الخديوي إسماعيل بعدما اشتراها لشعوره بأهمية البوسطة الأوروبية آنذاك، بسبب انتشار المراسلات الحكومية وأيضا للأفراد، ويعتبر هذا اليوم يوماً تاريخياً وعيداً للبريد كل عام.

ويرجع تاريخ مؤسسة البريد المصرى، عندما قام إيطالى فى الإسكندرية يدعى "كارلو ميراتى" بإنشاء إدارة بريدية لإرسال واستلام الخطابات المتبادلة مع البلدان الأجنبية، وأيضا بين القاهرة والإسكندرية، وبعد وفاته عام 1842 قام ابن شقيقته ويدعى "تيتوكينى" بالتعاون مع صديق له يدعى "موتسى" ونهض بالمشروع وأطلق عليه اسم "البوسطة الأوروبية".

وكان البريد أيضا يستخدم من جانب بعض الدول الأجنبية لنقل المراسلات بينهم، بناء على ما لهم من امتيازات، من بينهم إنجلترا وفرنسا والنمسا واليونان وإيطاليا وروسيا مكاتب فى إسكندرية ولكن تم إلغاؤها.

ووفقا لبعض التقارير انتشرت المراسلات البريدية فى مصر بشكل أكبر مع افتتاح أول خط حديدى بين الإسكندرية وكفر العيس سنة 1854 حيث أنشأت الشركة المالكة آنذاك بريد لها في القاهرة والعطف ورشيد، ثم أنشأت فى سنة 1855 مكتبين فى دمنهور وكفر الزيات وعندما امتد الخط الحديدى إلى كفر الزيات فالقاهرة عن طريق طنطا وبنها وبركة السبع.

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واستفادت شركة البوسطة الأوروبية، من انتشار خطوط السكة الحديد وأيضا نقل مراسلات البريد بين القاهرة والإسكندرية، وذلك بموجب عقد لمدة 5 سنوات اعتباراً من يناير 1856 وكان هذا بمثابة امتياز باحتكار نقل البريد فى الوجه البحرى لأنه نص على غرامة لشركة البوسطة الأوروبية توقع على كل من يضبط متلبسا بنقل رسالة لأحد الأفراد.

وبعد انتشار المراسلات البريدية الحكومية والأفراد، شعر الخديوى إسماعيل بأهميتها وقام بشرائها من موتسى بعد وفاة شريكه بالبوسطة الأوروبية.

كانت مكاتب البريد فى الماضى تقدم خدمات لبيع طوابع الملح والصودا وتذاكر الحجاج وتذاكر السفر والبواخر وسندات الدين وقسائم السندات وورق الدمغة، وأيضا خدمات التلغراف والتليفون نظير أجر يدفع لمصلحة التليفونات، ولكن الهيئة تطورت بشكل كبير للغاية خلال الثلاث سنوات الماضية حيث يتم العمل على تطوير وتحديث مكاتب الهيئة لتكون مشابهة للبنوك وتقدم خدمات مالية ومجتمعية وبريدية و حكومية، حيث أصبحت الهيئة تقدم نحو 27 خدمة حكومية عبر منافذ إلكترونيا تيسر على المواطنين، إضافة إلي ميكنة خدمات صرف المعاشات حيث يتم صرف المعاشات عبر بطلقات الصرف الالى ATM.

وتلعب هيئة البريد حالياً دوراً مهماً فى عمليات للتحول الرقمى لمن يصعب عليهم الحصول على الخدمات الحكومية اونلاين حيث يمكن الحصول على للخدمة من أقرب منفذ بريد.