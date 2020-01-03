شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 03-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار مقابل الفرنك عملية إعادة اختبار لمستوى 0.9712 ويحافظ على ثباته دونه، بانتظار استنئاف الميل الهابط خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن الهدف الرئيسي المتوقع يصل إلى 0.9588. لذلك، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً بشرط الثبات دون مستوى 0.9712. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9630 والمقاومة 0.9750 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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