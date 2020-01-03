شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يواجه مقاومة قوية – تحليل - 03-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وجد زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي صعوبة في تخطي مستوى 0.7015، ليبدأ بالارتداد هبوطاً الآن، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لبدء موجة هابطة على المدى اللحظي، في طريقه لزيارة مستويات 0.6870 ثم 0.6790 كأهداف سلبية تالية.
وبالتالي، سيكون الميل الهابط مرجحاً خلال الجلسات القادمة ما لم يتمكن السعر من اختراق مستوى 0.7015 والثبات بإغلاق يومي فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6900 والمقاومة 0.7000
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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