شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحقق مكاسب قوية – تحليل - 03-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر عقود خام برنت بتحقيق هدفنا الرئيسي المنتظر عند 68.95 بعد الارتفاع القوي الذي شهده مع بداية اليوم، متأثراً بمقتل القائد الإيراني في العاصمة العراقية بغداد، ويظهر بعض الميل الهابط المؤقت ليتذبذب قرب 68.00، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارات إيجابية تدعم فرص استئناف الميل الصاعد خلال الجلسات القادمة، بينما يواصل المتوسط المتحرك 50 دعم السعر من الأسفل.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الصاعد متوقعاً للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن كسر 67.60 سيضغط على السعر لإجراء بعض التصحيح اللحظي الهابط المؤقت قبل استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد، مع الإشارة إلى أن تجاوز 68.95 سيدفع السعر إلى مناطق 71.10 على المدى القريب.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 67.00 والمقاومة 70.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد