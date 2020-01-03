النفط يحقق الأهداف – تحليل - 03-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر النفط صعوداً بشكل حاد مع افتتاح تداولات اليوم متأثراً بمقتل قائد رفيع المستوى في الجيش الإيراني بضربة جوية أمريكية في العراق، مما دفع السعر لتحقيق هدفنا الثاني المنتظر مباشرةً عند 63.10، ويجري السعر محاولات لتخطي مقاومة القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لتحقيق مزيد من المكاسب المتوقعة خلال الفترة القادمة.
وبالتالي، نحن نرجّح أن نشهد مزيد من الارتفاع على المدى اللحظي والقصير، مع الإشارة إلى أن هدفنا الرئيسي التالي يمتد إلى 66.60، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفشل باختراق مناطق 63.00 سيضغط على السعر لاختبار مستوى 60.90 مجدداً قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 62.00 والمقاومة 65.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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