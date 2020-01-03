شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تعود للارتفاع – تحليل - 03-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف سعر الفضة تداولاته الإيجابية ليستقر فوق حاجز 18.00 دولار، معززاً التوقعات بتحقيق مزيد من المكاسب خلال الجلسات القادمة، حيث يتواجد هدفنا التالي عند 18.38.

لذلك، نحن بانتظار مزيد من الميل الصاعد اليوم، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 17.60 لاستمرار الموجة الصاعدة المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.90 والمقاومة 18.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد