شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستأنف الارتفاع – تحليل - 03-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الذهب تداولات إيجابية ملحوظة يوم أمس ليلامس حاجز 1540.00، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50 الذي يواصل حمل السعر من الأسفل، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا الرئيسي المنتظر عند 1556.70.

وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد، مع الانتباه إلى أن كسر 1523.00 قد يضغط على السعر لاختبار الدعم المحوري 1489.00 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1525.00 والمقاومة 1556.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد