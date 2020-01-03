شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يختبر الدعم المكسور – تحليل - 03-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولات إيجابية مؤقتة يوم أمس ليختبر الدعم المكسور سابقاً عند 1.3015، حيث يحافظ على ثباته دونه حتى الآن، يرافقه بدء ظهور إشارات سلبية من خلال مؤشر ستوكاستيك، مما يدعم فرص استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 1.2860. المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الهابطة المقترحة، والتي ستبقى قائمة بشرط الثبات دون 1.3015 و1.3050. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2900 والمقاومة 1.3050 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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