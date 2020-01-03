شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يجتاز الهدف الأول – تحليل - 03-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار مقابل الين كسراً قوياً لمستوى 108.40 واستقر دونه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بفعالية خلال الفترة القادمة، والطريق مفتوح أمام التوجه نحو هدفنا التالي الذي يتواجد عند 107.45.

وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الانخفاض اليوم، يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن اختراق 108.40 سيوقف الانخفاض المقترح ويدفع السعر لتحقيق مكاسب لحظية تبدأ باختبار مستوى 109.33.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 107.45 والمقاومة 108.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط