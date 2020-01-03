شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني تحت الضغط السلبي – تحليل - 03-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار كسراً لمستوى 1.3150 وأغلق الشمعة اليومية دونه، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لاستئناف الاتجاه التصحيحي الهابط بعد الفشل بالعودة إلى القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، وبالتالي، نحن نتوقع أن نشهد تداولات سلبية خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن الهدف الرئيسي التالي يتواجد عند 1.2920.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 1.3150 والثبات فوقه من جديد سيقود السعر لبدء محاولات تعافي جديدة والتوجه نحو مناطق 1.3320 مبدئياً.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3040 والمقاومة 1.3200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط