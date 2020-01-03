شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يكسر الدعم – تحليل - 03-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى زوج اليورو مقابل الدولار تداولات يوم أمس دون مستوى 1.1180، مما يضع السعر تحت ضغط سلبي إضافي نتوقع أن يدفع الزوج لاختبار دعم القناة اللحظية الصاعدة عند 1.1110 مبدئياً، مع الإشارة إلى أن كسر هذا المستوى سيمد الموجة الهابطة لزيارة مستوى 1.1045 قبل أي محاولة جديدة لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد.

لذلك، سيكون الميل الهابط مرجحاً لهذا اليوم ما لم يتمكن السعر من اختراق مستوى 1.1180 والثبات فوقه من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1070 والمقاومة 1.1250

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط