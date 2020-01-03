الاقتصاد

التشهير بمواطن ومقيم مُدانين بالتستر في بريدة

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شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ووافد مٌدانين بمخالفة نظام مكافحة التستر، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهم وثبوت تمكين المواطن للوافد من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته فيه والعمل في تسويق وبيع منتجات التمور بمدينة بريدة.

وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية ببريدة فرض غرامة مالية على المخالفين وشطب السجل التجاري للمؤسسة وإلغاء التراخيص واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب وإبعاد المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.

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