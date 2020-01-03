شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تعزز مكاسبها وتغلق أولى جلسات عام 2020 عند مستويات قياسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تداولات الخميس منهية أولى جلسات العام الجديد ند أعلى مستويات على الإطلاق مواصلة مكاسبها القوية نتيجة التوصل إلى المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الصين.



ولا تزال "وول ستريت" في حالة تفاؤل بعد إعلان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" هذا الأسبوع عن أن المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الصين سيتم التوقيع عليها منتصف يناير/كانون الثاني الجاري.



وكشفت بيانات حكومية صادرة عن وزارة العمل الأمريكية أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية انخفضت في آخر أسبوع من عام 2019 بألفي طلب إلى 222 ألفاً.



وفي سوق الخام، ارتفع سعر "ويست تكساس" بنسبة 0.2% وأغلق عند 61.18 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 61.6 دولار وأقل سعر عند 60.6 دولار.

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وارتفع "برنت" بنسبة 0.4% مغلقا عند 66.25 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 66.5 دولار وأقل سعر عند 65.7 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 1.2% (ما يعادل 330 نقطة) إلى 28869 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 28872 نقطة وأقل مستوى عند 28627 نقطة.



وصعد "ناسداك" بنسبة 1.3% (ما يعادل 119 نقطة) إلى 9092 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 9093 نقطة وأقل مستوى عند 9010 نقاط.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.8% (ما يعادل 27 نقطة) إلى 3258 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3258 نقطة وأقل مستوى عند 3235 نقطة.