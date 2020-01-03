شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الصويا تغلق على ارتفاع بفعل استمرار التفاؤل حيال الطلب الصيني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا في أولى جلسات عام 2020 مع استمرار التفاؤل في الأسواق بشأن المزيد من الطلب الصيني على السلع الزراعية من الولايات المتحدة بموجب المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري التي تم التوصل إليها بين البلدين.



وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد أعلن هذا الأسبوع أن التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الصين سيتم في البيت الأبيض يوم الخامس عشر من يناير/كانون الثاني.

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وتجدر الإشارة إلى أن الصين خفضت وارداتها من المنتجات الزراعية الأمريكية أثناء تصاعد التوترات التجارية مما أضر بأسعار المحاصيل في بورصة "شيكاغو" للسلع.



ومن المنتظر اليوم الجمعة إعلان وزارة الزراعة الأمريكية عن حجم صادراتها الأسبوعية من السلع الزراعية، ومن بينها الصويا والذرة، وهي بيانات تؤثر بشكل كبير في تحركات أسعار هذه المنتجات.



وارتفعت أسعار الصويا عقود تسليم مارس/آذار بنسبة 0.5% إلى 9.56 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر في الجلسة عند 9.61 دولار وأقل سعر عند 9.53 دولار.