شكرا لقرائتكم خبر عن «أرامكو» بين الأكثر نشاطا بسوق الأسهم في ختام الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل

جاء سهم شركة أرامكو السعودية ، من بين الأسهم الأكثر نشاطا بالكمية والقيمة في في جلسة ختام الأسبوع أمس الخميس في سوق الأسهم السعودية الرئيسية، وأغلق على سعر 35.15 ريال مرتفعا بنسبة 0.14 % عن الجلسة التي سبقتها.

» صفقة خاصة

وشهدت الجلسة صفقة خاصة على 1.15 مليون سهم بقيمة 32 ريالا للسهم الواحد، وبقيمة إجمالية 36.9 مليون ريال للصفقة.

وبحسب «تداول»، فإن الصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشتر على تداول أوراق مالية محددة وبسعر محدد بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية «تداول» والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

صفقة أرامكو الخاصة كانت واحدة من صفقتين، إذ كانت الأخرى «المراعي» بنحو 39.53 ألف سهم، وبقيمة إجمالية بلغت نحو 1.95 مليون ريال

» ارتفاع السوق

وأنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية جلسة ختام الأسبوع، أمس الخميس، مرتفعا 38.16 نقطة ليغلق عند مستوى 8397.01 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.4 مليار ريال.

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وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 145 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 155 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 120 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 58 شركة على تراجع.

» الأكثر ارتفاعا

وكانت أسهم شركات الكابلات السعودية، متلايف إيه أي جي العربي، ومجموعة السريع، والمتحدة للتأمين، والشرقية للتنمية الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات الكثيري، وأسلاك، وسدافكو، والدرع العربي، ولازوردي فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00 % و 2.02 %.

» الأكثر نشاطا

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وكيان السعودية، وميفك ريت، واتحاد اتصالات إضافة إلى أرامكو السعودية، هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وسابك، واتحاد اتصالات وأرامكو السعودية، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

» الأسهم الموازية

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» منخفضا 66.66 نقطة ليقفل عند مستوى 6880.48 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 65 ألف سهم تقاسمتها 541 صفقة.